Smučišča od jutri spet lahko obratujejo. Kje bodo zagnali naprave? 24ur.com Na Arehu, Kaninu, Krvavcu in Voglu se ob zadostnih zalogah snega in spremembi vladnega odloka pripravljajo na nadaljevanje smučarske sezone. Od ponedeljka bo ponovno mogoča smuka na Arehu in na Krvavcu. Na Kaninu bodo naprave najverjetneje znova pognali v petek, na Voglu pa bodo odločitev o tem prilagodili vremenskim razmeram.

