Le dan po zagonu novih centrifug nesreča v jedrskem objektu Natanc RTV Slovenija Na jedrskem objektu Natanc v Iranu se je zgodila nesreča, in sicer le dan po tem, ko so zagnali nove centrifuge za bogatenje urana. Vzrok za nesrečo so bile težave z električno napeljavo. Teheran je zagotovil, da ni prišlo do izpusta radioaktivnih snovi.

