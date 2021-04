Iličić spregovoril o prihodnosti, trener dvomi, da bi bil drugje srečnejši Sportal Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić je po dvoboju v Firencah, na katerem je z zadetkom z bele točke popeljal Atalanto do zelo pomembne zmage nad Fiorentino (3:2), prejel vprašanje o morebitni selitvi k Milanu. Kranjčan je pojasnil, da bo o tem govoril šele po koncu sezone, do takrat pa želi z Atalanto uresničiti zadane cilje. Njegov trener Gian Piero Gasperini mu je pihal na dušo in izrazil dvom, da bi bil lahko drugje tako srečen, kot je trenutno v Bergamu.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Italija

Josip Iličić

Kolumbija

Kranj

Ljubljana

Samir Handanovič Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Goran Dragić

Jan Oblak