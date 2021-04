Po dveh letih v zavetišču je Medo končno dočakal nov dom Lokalec.si Medo je bil skoten 5. decembra 2016. V zavetišče so ga sprejeli, ko je imel dve leti in pol . V zavetišču za živali Maribor je bil skoraj dve leti, minuli teden pa je dočakal nov dom. “Ampak danes je dočakal! Medo nam je posvetil le še bežni pogled, z repkom pomahal, skočil v avto in s svojo novo družino odtačkal v čudovit nov dom. Srečno Medo,” so v petek zapisali v zavetišču. 679 dni je pri n

