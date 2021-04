Neznanci pretepli 16-letnika in zahtevali denar Primorske novice Policiste so v nedeljo ob 20.26 obvestili o ropu v Postojni. 16-letnika so pretepli štirje neznanci, ki so od njega zahtevali denar. Utrpel je lažje poškodbe, dal pa jim je deset evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Sorodno

Oglasi