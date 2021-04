Vinjen voznik, vozil brez vozniške in z lažnimi tablicami, oglobili so ga za 2.700 evrov Lokalec.si Patrulja Policijske postaje Gorišnica je v danes, 13. 4. 2021, ob 0.50, na območju občine Cirkulane ustavila voznika osebnega vozila znamke Volkswagen, tip Golf. Brez vozniške in z lažnimi registrskimi tablicami V postopku so policisti ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja ter da v cestnem prometu vozi neregistrirano vozilo, na katerem je bila nameš ...

