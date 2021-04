Policisti na avtocesti prestregli voznico, ki je morala zaradi močne alkoholiziranosti v bolnišnico Celje.info Včeraj je nekaj voznikov poklical na PU Celje in opozorilo na nesigurno vožnjo voznice osebnega avtomobila, ki je vozila po avtocesti v smeri proti Celju. 46-letno voznico so okoli 19. ure ustavili na območju Celja. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 1,76 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka ali drugače povedano dobre tri promile in pol alkohola v krvi. Zaradi močne alkoholizira ...

