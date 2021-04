Manipulacije bošnjaškega politika Željka Komšića, s katerimi škodi Sloveniji in Hrvaški Reporter Zgodba o tem, da naj bi slovenska premier Janez Janša in predsednik Borut Pahor podpirala razgradnjo Bosne in Hercegovine, je očitno izmišljena. Izmišljena pa je za potrebe Bošnjakov v BiH, političnih krogov zoper sedanjo slovensko vlado v Bruslju, opozic

Sorodno



















Oglasi