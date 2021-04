Zunanji minister Anže Logar je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko zagotovil, da se strategija Slovenije do Zahodnega Balkana ni spremenila. Poleg tega je opozoril, da to, kar se je zdaj zgodilo v odnosih med BiH in Slovenijo, ni najboljša popotnica za predstavnike BiH na njihovi poti v Evropsko unijo. Logar je zavrnil vse insinuacije, opozicijske poslance pa pozval, naj ne zlorabljajo med ...