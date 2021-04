V FJK so danes ob 6274 PCR testiranjih potrdili 175 novih okužb z novim koronavirusom in ob 871 hitrih antigenskih testih 51 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 2,79-odstoten, hitrih antigenskih testov 5,86-odstoten. Umrlo je 10 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti dve smrtni žrtvi v obdobju med prvim in 7. aprilom. Hospitaliziranih je 471 covidnih bolnikov, kar je 22 manj k ...