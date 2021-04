Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič je vladi v dopisu in javno sporočil, da ji kot edinemu družbeniku STA omogoča dostop do vseh poslovnih knjig in spisov. Zatrjuje, da vlada na družbo nikoli ni naslovila takšne zahteve in jo pozvala naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije. Direktor UKOM-a Uroš Urbanija je že pred meseci pisno nav ...