Preiskovalci NPU obiskali predsednika nadzornega sveta STA 24ur.com Predsednik nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) Mladen Terčelj je potrdil, da so ga v četrtek na njegovem domu obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). "Do pogovora še ni prišlo. Poudarjam, da imam veliko zaupanje v delovanje pravne države in s tem tudi neposredno v delovanje NPU," je zapisal Terčelj.

