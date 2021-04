Preiskovalci NPU obiskali predsednika nadzornega sveta STA Večer Predsednik nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) Mladen Terčelj je za STA potrdil, da so ga v četrtek na njegovem domu obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). "Do pogovora še ni prišlo. Poudarjam, da imam veliko zaupanje v delovanje pravne države in s tem tudi neposredno v delovanje NPU," je zapisal Terčelj.

