Nemci so se podvizali, v enem dnevi cepili rekordnih 739.000 ljudi Reporter V Nemčiji so v sredo razdelili največ odmerkov cepiva proti covidu-19 v enem dnevu doslej. Glede na podatke inštituta Roberta Kocha so cepili okoli 739.000 ljudi, dan prej jih je bilo 564.000, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "To je nov dnevni rekord

Sorodno

Oglasi