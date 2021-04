V Nemčiji v enem dnevu cepili rekordnih skoraj 740.000 ljudi Demokracija Piše: C. R. V Nemčiji so v sredo razdelili največ odmerkov cepiva proti covidu-19 v enem dnevu doslej. Glede na podatke inštituta Roberta Kocha so cepili okoli 739.000 ljudi, dan prej jih je bilo 564.000, poroča nemška tiskovna agencija dpa. “To je nov dnevni rekord,” je tvitnil nemški minister za zdravje Jens Spahn. Pred enim tednom jim je sicer uspelo v enem dnevu cepiti 725.000 ljudi. Ob pod

