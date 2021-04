“Včeraj je ustavno sodišče začasno zadržalo prepoved javnih shodov, saj so prepoznali, da je pravica do zborovanja temeljna človekova pravica, s tem pa vladi naložili, da mora pri snovanju protikoronskih ukrepov upoštevati pomen shodov za delovanje demokratične države,” so zapisali v sporočilu za javnost. Hojs: S ponedeljkom ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 oseb na ...