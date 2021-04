“Pravkar reportaža na švedskem radiu iz Slovenije. Spet o Janezu Janši, ena sogovornica, prodajalka, korektno o Janši, potem pa Danilo Türk o slabem imidžu Slovenije. Levičarji so tisti, ki blatijo našo domovino in noben drug,” je danes dopoldan na družabnem omrežju Twitter kritično zapisala zavedna Slovenka Lotta Šega, ki živi na Švedskem že več desetletij in na dnevni ravni pozorno spremlja vso ...