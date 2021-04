Od ponedeljka bodo lahko v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji znova odprte terase in vrtovi gostinskih obratov. To bo možno med 19. do vključno 25. aprilom med 7. in 19. uro

Gostinci se tako zadnje dni navdušeno pripravljajo na vnovično odprtje. A pri tem morejo upoštevati številne ukrepe, med katere sodi tudi razdalje med mizami in dovol ...