Kriminalisti pri predsedniku nadzornega sveta STA na podlagi več prijav 24ur.com Policija na podlagi več prijav domnevnih nepravilnosti, povezanimi z delovanjem STA, in ne sklepa vlade, preverja sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Zato so kriminalisti PU Ljubljana stopili v stik s predsednikom nadzornega sveta STA Mladenom Terčeljem, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

