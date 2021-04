Strežba na terasah: to so pogoji, ki jih bo treba izpolniti SiOL.net V osmih statističnih regijah se bodo lahko v ponedeljek odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov. Strežba bo potekala pod določenimi pogoji: med mizami bodo morali ponudniki zagotoviti razdaljo, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Italija

korona virus

Simon Zajc Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Polanc

Domen Škofic

Luka Mezgec

Primož Roglič