Policija po sobotnem shodu v Mariboru izrekla ukrepe zoper 18 kršiteljev Dnevnik Policisti so na sobotnem neprijavljenem shodu na Trgu svobode v Mariboru zbrane večkrat seznanili, da zbiranje in shodi niso dovoljeni. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so med shodom ugotovili identiteto 18 kršiteljev, zoper katere bodo...

