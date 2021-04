Policisti Policijske uprave Maribor so neprijavljenem shodu, ki je včeraj od 16. ure naprej potekal na Trgu svobode v Mariboru, opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevali kršitve javnega reda in miru, nadzirali pa tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Shoda se je udeležilo približno 130 ljudi, ki so se večinoma zadrževali na ...