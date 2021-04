Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin so davi v prostorih Razvojnega centra Novo mesto v Podbrezniku podpisali pogodbo za drugo fazo gradnje Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovcu. Objekt za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo bo gradilo novomeško gradbeno podjetje CGP, stal bo sedem milijono ...