Župani podpisali pogodbo za dokončno ureditev dolenjsko-belokranjskega centra za ravnanje z odpadki Dom in vrt Deset županov dolenjskih in belokranjskih občin je po tem, ko so leta 2015 zavrnili skoraj štirikrat dražjo naložbeno inačico, danes podpisalo pogodbe za gradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov na leskovški deponiji Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – Cerod. Naložba bo brez davka stala 7,8 milijona evrov.

