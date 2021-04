Dolenjci in Belokranjci končno do svoje obdelave odpadkov Dnevnik Deset dolenjskih in belokranjskih občin je po šestih letih končno naredilo nov korak k vzpostavitvi lastne mehansko-biološke obdelave odpadkov. S tem dolgoročno rešujejo problematiko odpadkov. Doslej so jih občine na obdelavo vozile v Ljubljano,...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Gregor Macedoni

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Janez Janša

Jurica Golemac

Igor Zorčič

Janja Sluga