Postopki z Arsa se bodo prenesli na ministrstvo, možnost pritožbe ukinjena 24ur.com Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru reorganizacije in debirokratizacije postopkov istovrstne postopke dovoljevanja posegov v okolje in prostor združilo na enem mestu. Tako se bodo postopki z Arsa prenesli na ministrstvo. Hkrati bo ukinjena možnost pritožbe na ministrstvo.

