Vizjak: Referendum o zakonu o vodah škodljiv za vode in za davkoplačevalce Primorske novice Referendum o zakonu o vodah bi bil škodljiv za slovenske vode, za davkoplačevalce in za ljudi, ki živijo ob vodi, je v izjavi danes poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Pobudnikom referenduma očita, da se izogibajo argumentirane javne razprave ter da so njihovi argumenti proti spremembam zakona prazni.

