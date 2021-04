Na ministrstvu začudeni, kaj jim očitajo pobudniki referenduma zurnal24.si Pobudniki referenduma o zakonu o vodah, zbrani v pobudi Za pitno vodo, so danes začeli kampanjo zbiranja 40 000 podpisov. Ob tem minister za okolje in prostor Andrej Vizjak vztraja, da bi bil ta škodljiv za slovenske vode, davkoplačevalce in ljudi, ki živijo ob vodi.

