Superliga razpada, šest angleških velikanov si je premislilo! Sportal Ustanovitev nogometne superlige je dodobra pretresla nogometni svet, med Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in vodstvom novega tekmovanja se je sprožila pravcata (pravna) vojna. Po pritisku, najbolj glasni, iskreni in negativno usmerjeni so bili navijači, je šest angleških klubov potrdilo svoj umik. Kot prvi je to storil Manchester City, nato so sledili še drugi. Ideja "nedotakljive" superlige je tako hitro propadla, pred Uefo in njenim predsednikom Aleksandrom Čeferinom pa sta sladka zmaga in zadoščenje.

