Aleksander Čeferin: Delegatom sem dejal, dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več Večer Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je prvi obsežnejši pogovor z mediji po nastanku in razpadu superlige opravil v sredo zvečer v oddaji slovenske televizije POP TV 24ur Zvečer. Med drugim je povedal, da superlige ni več, da so se razmerja v evropskem nogometu definitivno spremenila in da si velik, ko znaš priznati napako.

Sorodno









































Oglasi