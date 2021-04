PRENOS V ŽIVO: Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije o sodelovanju v severnem Jadranu 24ur.com Zunanji minister Anže Logar danes na Brdu pri Kranju gosti hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana in italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia. Ministri bodo razpravljali o sodelovanju v severnem Jadranskem morju in predvidoma podpisali skupno izjavo.

Sorodno Oglasi