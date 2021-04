Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije podpisali izjavo o sodelovanju v severnem Jadranu Primorske novice Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi Di Maio so na Brdu pri Kranju podpisali skupno izjavo o tristranskem sodelovanju v severnem Jadranskem morju. Dokument je po Logarjevih besedah temelj za okrepitev sodelovanja na področjih, ki so ključnega pomena za vse tri države.

Sorodno







Oglasi