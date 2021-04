Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Minister za zunanje zadeve Anže Logar je v sredo gostil zunanja ministra Hrvaške in Italije, pogovori pa so potekali o krepitvi sodelovanja v Severnem Jadranu. Vsi trije – Anže Logar, Luigi Di Maio in Gordan Grlić Radman so podpisali tristranski sporazum o sodelovanju držav v severnem Jadranu. Omenjeno sodelovanje je Logar napovedal že decembra, kot se je izkazalo pa ...