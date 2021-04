Sodišče Gaspetiju za trojni uboj v Škocjanu pri Domžalah prisodilo 30 let zaporne kazni Gorenjski glas Ljubljana – Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Petra Gaspetija spoznal za krivega trojnega uboja na Domžalskem junija lani. Za vsak uboj mu je sodišče prisodilo 12 let zapora in mu izreklo enotno 30-letno zaporno kazen, prav tako mu je do...

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Zmago Jelinčič Plemeniti

Jan Oblak

Aleš Hojs

Primož Roglič