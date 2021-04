Gaspetiju za uboj treh sorodnikov prisodili trideset let zapora Gorenjski glas Tožilstvo, ki mu je očitalo trojni umor na grozovit ali zahrbten način, je predlagalo dosmrtni zapor, a je sodišče kaznivo dejanje prekvalificiralo v uboj in mu izreklo trideset let zapora. Obramba je predlagala oprostitev.

