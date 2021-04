30 let za uboj svojcev Primorske novice Čeprav je sodišče njegovo dejanje iz umora prekvalificiralo v uboj, bo moral 24-letni Peter Gaspeti iz Škocjana pri Domžalah vseeno preživeti kar 30 let za zapahi. Junija lani je pokončal svojo babico, dedka in strica. Tožilstvo je zanj zahtevalo obsodbo za umor in dosmrtno kazen.

Sorodno













































Oglasi