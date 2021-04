V Indiji v enem dnevu 315.000 okužb, na Otoku več primerov dvojno mutirane različice 24ur.com Indija je v zadnjem dnevu potrdila skoraj 315.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največji prirast okužb v enem dnevu doslej na svetu. Bolnišnice v New Delhiju se še naprej soočajo s pomanjkanjem kisika in svarijo, da bodo bolniki umirali, če ne bodo kmalu dobili novih zalog. V Veliki Britaniji pa so skupno potrdili že 123 primerov okužbe z dvojno mutirano različico 1.617, ki so jo prvi...

