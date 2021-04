Krek: Novi sevi so naša nova realnost 24ur.com Po oceni direktorja NIJZ je k trenutno boljši epidemiološki sliki v državi pripomoglo 11-dnevno zaprtje države v začetku aprila, saj da bi brez tega trenutno imeli 1000 hospitaliziranih bolnikov s covidom-19. Ocenil je, da bi lahko glede na napovedane dobave cepiv proti covidu-19 do konca junija cepili najmanj 50 odstotkov prebivalstva oz. 63 odstotkov odraslih. Opozoril je tudi, da so novi sevi ...

Sorodno

















































































Oglasi