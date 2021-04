Piše: Anita Gužvič (Nova24tv) Slovenija je sprejela uredbo EU o digitalnem zelenem potrdilu, ki ureja izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih tovrstnih potrdil. Gre za skupni pristop na ravni EU, ki je lahko pomemben korak k varnemu in prostemu gibanju oseb znotraj EU med pandemijo covida-19, so utemeljili v sporočilu za javnost po nocojšnji seji vlade. Digitalno zeleno potrdilo ozi ...