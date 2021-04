Zadnja novica: Država se vrača v normalnost zurnal24.si Vlada je na današnji seji sklenila, da se v devetih statističnih regijah, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov, dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob.

Sorodno





























Oglasi