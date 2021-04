Od 26. aprila se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi Sportal Vlada je sprejela nov odloka za šport v času pandemije novega koronavirusa, po katerem se sproščajo vsa tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa bo dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok bo začel veljati 26. aprila in se bo uporabljal do vključno 2. maja.

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

France Prešeren

Primož Roglič

Zmago Jelinčič Plemeniti