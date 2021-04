Ukradel je vrtalnik, bateriji in gin Primorske novice Včeraj popoldne je v eni od koprskih trgovin varnostnik zadržal osebo, ki je izvršila tatvino. Policisti so ugotovili, da je 47-letni Ljubljančan ukradel vrtalnik znamke black and decker, dve bateriji in gin, izdelki so skupaj vredni 185 evrov. Predmete so mu zasegli, sledi kazenska ovadba.

