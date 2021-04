Policija opozarja pred morebitnimi shodi in protesti SiOL.net Policisti ob pozivih na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnjih dneh, opozarjajo, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno omejeno, in pozivajo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije, ter spoštujejo odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi.

