Odprtje fakultet: ministrstvo priporoča hibridni model in testiranje študentov 24ur.com Znova se odpirajo tudi vrata vseh izobraževalnih ustanov in tudi študentski domovi. Ministrstvo je sporočilo nekaj podrobnosti. Testiranje bo obvezno za zaposlene, za študente pa priporočeno. Nujno je upoštevanje epidemioloških ukrepov, maske so obvezne tako za zaposlene kot za študente v vseh prostorih visokošolskih zavodih.

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jože Podgoršek

Simon Zajc

Aleksander Čeferin