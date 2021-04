Hojs: Mediji ste popolnoma svobodni, neodvisni, lahko poročate o čemerkoli in kakorkoli hočete Reporter Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson in notranji minister Aleš Hojs sta na včerajšnjem srečanju spregovorila tudi o stanju svobode medijev v Sloveniji in o financiranju STA. Hojs je ob tem napovedal, da bo vlada prejeto dokumentacijo pred

Sorodno













































Oglasi