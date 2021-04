(VIDEO) Notranji minister Hojs o primeru kriminalca Ličine: Zaradi tožilstva in sodstva je praktično Demokracija Piše: Sara Rančigaj (Nova 24tv) Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v tokratni oddaji Tema dneva predstavil odloke, ki jih je sprejela vlada, pri tem pa izrazil nestrinjanje z odločitvami ustavnega sodišče, za katere je prepričan, da se bo kmalu pokazalo, ali so bile pravilne, ali bodo prinesle škodljive posledice. V nadaljevanju pa poudari podobno tudi za delo tožilstva in sodišč, ki onemogo ...

Sorodno



















































































































































Oglasi