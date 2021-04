Kakšno pomoč si lahko zaradi epidemije in pozebe obetajo v kmetijstvu? #video SiOL.net Kmetijski minister Jože Podgoršek je bil danes na delovnem obisku v Halozah. Seznanil se je z razmerami v kmetijstvu in dobil večji vpogled v to, kakšno škodo sta pustili epidemija koronavirusa in zadnja pozeba. Kot je povedal, je v pripravi interventni zakon, s pomočjo katerega se bo pomagalo kmetijstvu.

