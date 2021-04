Trebanjci do zanesljive zmage, nič od derbija Sportal Pestro dogajanje v 23. krogu lige NLB se bo začelo že danes. Še pred začetkom vikenda se bo pomerilo osem moštev, v soboto pa bosta na vrsti še dva rokometna dvoboja državnega prvenstva. Na derbi kroga med Gorenjem Velenjem in Celjem Pivovarno Laško v Rdeči dvorani bomo morali zaradi tekme Velenjčanov v evropskem pokalu počakati do 12. maja.

