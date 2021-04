V ekipi ACH Volleyja po porazu napeto: počilo je med trenerjem in igralcem Sportal Odbojkarji ACH Volleyja so se v boju za svoj 18. naslov državnega prvaka znašli v težavah. Potem ko so v finalni seriji že vodili z 2:0, so Merkur Mariboru v Tivoliju dovolili, da izenači na 2:2, stanje v ekipi pa je pokazal tudi prepir po koncu tekme, katerega akterja sta bila trener Matija Pleško in srbski korektor ekipe Božidar Vučićević.

