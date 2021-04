EU zaradi težav z dobavo cepiva proti covidu-19 od družbe AstraZeneca razmišlja o tožbi proti temu podjetju. Odločitev naj bi sprejela do konca tedna. Na vprašanje, ali Slovenija tožbo podpira, koordinator za cepljenje Jelko Kacin odgovarja, da je pogodbe treba spoštovati in da bo EU, ko bo imela soglasje vseh držav, to tudi sporočila.